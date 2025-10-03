Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Lig

Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı 9. hafta maçlarıyla sürüyor. Çorum FK, kendi sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?