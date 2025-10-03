Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, İngiliz basınına konuştu. Yıldız oyuncu, "Bu kulüp için sahip olduğum her şeyi feda edeceğim. Başarıyı buraya getirmek için her şeyi yapacağım." dedi.

Sezon başında çok sayıda yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse İlkay Gündoğan olmuştu. Deneyimli orta saha oyuncusu İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

TNT Sports'a konuşan İlkay, "Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı. Çocukken evde küçücük bir televizyon karşısında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm. Galatasaray benim için çok şeyi ifade ediyor. Ben 35 yaşındayım ama çok motiveyim. İçimde öyle bir şey var ki; Bu kulüp için sahip olduğum her şeyi feda edeceğim. Başarıyı buraya getirmek için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.