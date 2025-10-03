CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu 17:34
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi 16:19
Beşiktaş derbiye hazır! Abraham... Beşiktaş derbiye hazır! Abraham... 14:47
Çok değerli galibiyet Çok değerli galibiyet 14:25
Sancılı geçiş Sancılı geçiş 14:23
F.Bahçe'de Samsun mesaisi başladı! F.Bahçe'de Samsun mesaisi başladı! 14:20
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı sözleri! Dursun Özbek'ten Liverpool maçı sözleri! 14:18
Jhon Duran hakkında ses getirecek iddia! Jhon Duran hakkında ses getirecek iddia! 13:38
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:29
Nijerya'nın aday kadrosu belli oldu! Osimhen ve Ndidi... Nijerya'nın aday kadrosu belli oldu! Osimhen ve Ndidi... 11:43
Derbide hava kaç derece olacak? Derbide hava kaç derece olacak? 11:40
G.Saray'da Beşiktaş maçı öncesi büyük endişe! G.Saray'da Beşiktaş maçı öncesi büyük endişe! 10:46
"G.Saray'ın başarısı için her şeyi yapacağım
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi
