Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden 85-78'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, Perşembe günü bir diğer İsrail temsilicisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.