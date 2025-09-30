Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden 85-78'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, Perşembe günü bir diğer İsrail temsilicisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.
Anadolu Efes 85-78 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU-ÖZET
Euroleague'de heyecan başladı. Normal sezonun ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Karadağ'da oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2025 - 20:38 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 - 22:35