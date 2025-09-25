FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte temsilcilerimizin rakipleri

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu grup kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring’in rakipleri resmen belli oldu. Turnuvanın normal sezonunda dört grup yer aldı.

Fenerbahçe Opet, C Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin rakipleri Valencia Basket Club, Olympiacos SFP ve DVTK Huntherm oldu.

ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı. Mersin ekibinin rakipleri Basket Landes, Casademont Zaragoza ve Umana Reyer Venezia oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, B Grubu'na düştü. Sarı-kırmızılı ekip Beretta Famila Schio, Sopron Basket ve Flammes Carolo Basket ile karşılaşacak.

A Grubu'nda ise ZVVZ USK Praha, Spar Girona, VBW Gdynia ve Tango Bourges Basket yer aldı. Normal sezonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek.