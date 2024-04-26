THY EuroLeauge'de çeyrek final karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

THY EuroLeague'de çeyrek final müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'nun konuğu oluyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1. Periyot: Monaco 31 - 21 Fenerbahçe Beko

2. Periyot Sonucu: Monaco 54 - 50 Fenerbahçe Beko

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FİNAL FOUR ALMANYA'DA!

2023-2024 sezonu Final-Four maçları, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

NORMAL SEZONDA BİRER GALİBİYET!

Normal sezonda Fenerbahçe Beko ve AS Monaco, iki kere karşı karşıya geldi. Bu iki mücadeleden ilkini Fenerbahçe Beko kazanırken, ikincisini de AS Monaco kazandı. Serinin ilk maçında ise Fenerbahçe Beko galip geldi.