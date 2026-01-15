Trabzonspor gruptaki ilk galibiyetini alırken, lige de daha moralli girecek.

Yeni transfer Nwaiwu faydalı bir stoper. Kumaşı iyi. Dün Batagov'un yükünü de azalttı.

Kiralık gönderilmesi gündemde olan Sikan, attığı iki golle hocasına adeta 'beni gönderme' mesajını gönderdi.

24 dakikada iki gol attı, çok pozisyona girdi. İyi bir yedek olarak kalabilir Sikan.