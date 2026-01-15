Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, evinde 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. Öte yandan ilk maçında kendi sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-1 mağlup eden konuk ekip ise, İstanbul deplasmanında direnç göstererek kupadaki iddiasını göstermek istiyor. Devre arası kampını verimli geçiren ve sakat oyuncularının dönüşüyle eli güçlenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, favori çıktıkları bu mücadelede rotasyonlu ancak iddialı bir kadroyla sahada olacak. İşte Beşiktaş-Keçiörengücü maçının canlı yayın bilgileri...

Beşiktaş-Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, 2026 yılına kupada 2'de 2 yaparak başlamak için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının huzuruna çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte devre arası kampı sonrası sakatlıklarını tamamen atlatan Cengiz Ünder, Jota Silva ve genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun maç kadrosunda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürürken; Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Wilfred Ndidi ve kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli isim Necip Uysal bu akşam forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'na, savunmada ise yeni transferlerden Djalo'ya şans vermesi bekleniyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise disiplinli savunması ve kontratak gücüyle Beşiktaş'a zorluk çıkarmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş-Keçiörengücü maçı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, 15 Ocak Perşembe günü, saat 20.30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ali Can Alp üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Toure, Rashica, Abraham

Keçiörengücü: Emre, Oğuzhan, Wellington, Ishak, Tahsin, Ali, İbrahım, Halil Can, Hüseyin, Ezeh, Djab

KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek. Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.