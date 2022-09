A Milli Basketbol Takımı'mızın EuroBasket 2022'de Gürcistan ile oynadığı maçta Duda Sanadze ile tartışma yaşayan ve soyunma odası koridorlarında Gürcü basketbolcuların saldırısına uğrayan Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu. Sanadze ile birlikte diskalifiye olduktan sonra yaşananları anlatan Korkmaz, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. Biz de kendimizi savunmaya çalıştık. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez." dedi.

EuroBasket 2022'deki üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma sonucu 88-83 yenilerek ilk mağlubiyetini alan A Milli Basketbol Takımı'mızda Duda Sanadze ile yaşadığı tartışma sonrası Gürcü oyuncuyla birlikte oyundan atılan ve soyunma odası koridorlarından Gürcü basketbolcuların saldırısına uğrayan Furkan Korkmaz, yaşananları anlattı.

Soyunma odasına giderken yaşanan olayları anlatan Korkmaz, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. Biz de kendimizi savunmaya çalıştık. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim. Sakatlıklarla boğuşuyoruz, oyunun bir parçası. Her maçta daha iyi olmalıyım, umarım yarın da daha iyi olurum." ifadelerini kullandı.