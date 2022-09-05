Ergin Ataman'dan olay açıklamalar! "Bizi masadan püskürttüler"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. Ataman, "12 saniye için gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bunlar, kural hatasına giriyor. Maç oynanırken yaptık, bizi püskürttüler masadan. Maç bitiminde direkt itiraz ettik. Öylesine çağ dışı bir organizasyonla karşı karşıyayız ki, dünle de birlikte skandal ortaya çıktı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"22 saniye için gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bunlar, kural hatasına giriyor. Maç oynanırken yaptık, bizi püskürttüler masadan. Maç bitiminde direkt itiraz ettik. Öylesine çağ dışı bir organizasyonla karşı karşıyayız ki, dünle de birlikte skandal ortaya çıktı."

"Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu, Furkan'a direkt saldırıda bulunuyor. Kondisyonerimiz darbe alıyor, yere düşüyor. Furkan'ı koç odasına saklıyorlar. Bu büyük bir saçmalık. Olay koridorda, bizim haberimiz yok, maçın içindeyiz. Görüntülerde ortaya çıktı."

"Gürcü polisinin iterek takımı götürmesi, yöneticilerimizi tartaklaması organizasyona ciddi gölge düşürdü. Her gün 45-50 dakika yol gidiyoruz, doğru dürüst polis koruması yok, otelde oyuncularımız aç durumda. Buna rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz."

"Şaşkınlık içindeyim. Uzun yıllardır FIBA'da görev almıyordum. Turnuva devam ediyor. Turnuvada kaybedilmiş hiçbir şey yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Takım olarak bundan kurtulup, önümüzdeki iki maça konsantre olmalıyız."

"Burada bir Milli Takım var. Beni eleştirsinler ama bazı arkadaşların, özellikle de nam salmış eski basketbolcuların 'Siz yüreksizsiniz' demesini ben kabul etmiyorum."

Geçmişte kendi aralarında kavga edip, hiçbir şey elde edemeyen arkadaşların söylemleri, kazanmak için kavga eden oyuncularımı yaraladı. Beni de yaraladı. Bu çocukları tedirgin etmeyin. Ben dimdik ayaktayım."