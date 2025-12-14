Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi konuk ekipten dikkat çeken bir açıklama geldi. Lacivert-beyazlılar, 4 yıldız oyuncunun kritik maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

İŞTE ANADOLU EFES'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

'Dört oyuncumuz bugünkü Fenerbahçe Beko karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak:

Shane Larkin, PJ Dozier, Georgios Papagiannis, Burak Can Yıldızlı

Beş oyuncumuzun ise sakatlıklarına rağmen sahaya çıkmalarına engel bulunmuyor:

Vincent Poirier, Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz (diz), Jordan Loyd (bel), Nick Weiler-Babb (ayak)'