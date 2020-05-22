22 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Flaş iddia! "Kobe Bryant mafya tarafından zehirlendi"

Kobe Bryant mafya tarafından zehirlendi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

26 Ocak 2020'de 'ta geçirdiği helikopten kazasında kızı Gianna Bryant ve 8 kişi ile birlikte hayatını kaybeden ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Efsane basketbolcunun 2002 yılında mafyası tarafından zehirlendiği öne sürüldü.

Tarihin en iyi basketbolcusu olarak kabul edilen ve takımının şampiyonluk yıllarını ele alan son günlerin en popüler belgeseli The Last Dance'de, Jordan'ın 1997 NBA Finalleri'ndeki meşhur 'Flu Game'i bir kez daha gündeme geldi. Efsane basketbolcu, ile oynanan finallerin beşinci maçında grip olmadığını, maçtan bir gün önce yediği pizzadan zehirlendiğini açıklamıştı.

Jordan'ın 38 sayı attığı maçtan önce Utah'taki yerel bir pizzacıdan yediği yemekten dolayı zehirlendiği tartışmaları sürerken bu kez de 'a ilişkin benzer bir iddia gündeme geldi.

26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasıyla hayata gözlerini yuman efsane oyuncunun, 2002 NBA Finalleri sırasında zehirlendiği iddiaları yeniden tartışılır hale geldi. Seriyi Kobe ve arkadaşları kazanmış olsalar da ESPN'Den , o güne ilişkin gazete küpürlerini paylaşarak iddiaya ilişkin tartışmalara referans sundu.

Rovell tarafından paylaşılan 2002 tarihli haberde, Bryant'ın Sacramento Hyatt'ta kalırken sipariş ettiği cheeseburger ile zehirlendiği belirtiliyor. Söz konusu olayda yerel sağlık departmanının incelemelerine rağmen yanlış bir durum bulunamadığı ve gıda ile ilgili bir sorun olsa birçok insanın rahatsızlanabileceği aktarılıyor. Nitekim o gece otelde 300 hamburger de dahil olmak üzere 1700 yemek servis edilmiş durumda. Kobe'nin burgerının ise direkt odasına götürüldüğü aktarılıyor.

Lakers'ın antrenörlerinden Gary Vitti, Kobe'nin burger nedeniyle zehirlendiğinden emindi. Vitti'nin anlattıklarına göre Kobe, istifra etmeye başladı ve hamburgeri yedikten 5-6 saat sonra kendini kötü hissetti. Vitti, ilk anda Kobe'nin yemeği istediğini ama sonrasında hastalanmak istemediği için bu siparişini iptal ettiğini belirtirken net şekilde zehirlenmesinin arkasında mafyasının olduğunu açıkladı.

Rovell'ın paylaştığı Steve Springer'ın haberinde de, "Kobe Bryant'ın gıda zehirlenmesinden ötürü rahatsızlanmasının asıl sebebini duydunuz mu? New Jersey'den bir mafya üyesi buna sebep olmuş. Jersey mafyasının, Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanması için büyük bir bahis oynadığı belli oluyor" ifadeleri yer almaktaydı.

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