Flaş iddia! "Kobe Bryant mafya tarafından zehirlendi"

Tarihin en iyi basketbolcusu olarak kabul edilen Michael Jordan ve Chicago Bulls takımının şampiyonluk yıllarını ele alan son günlerin en popüler belgeseli The Last Dance'de, Jordan'ın 1997 NBA Finalleri'ndeki meşhur 'Flu Game'i bir kez daha gündeme geldi. Efsane basketbolcu, Utah Jazz ile oynanan finallerin beşinci maçında grip olmadığını, maçtan bir gün önce yediği pizzadan zehirlendiğini açıklamıştı.

Jordan'ın 38 sayı attığı maçtan önce Utah'taki yerel bir pizzacıdan yediği yemekten dolayı zehirlendiği tartışmaları sürerken bu kez de Kobe Bryant'a ilişkin benzer bir iddia gündeme geldi.

26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasıyla hayata gözlerini yuman efsane oyuncunun, 2002 NBA Finalleri sırasında zehirlendiği iddiaları yeniden tartışılır hale geldi. Seriyi Kobe ve arkadaşları kazanmış olsalar da ESPN'Den Darren Rovell, o güne ilişkin gazete küpürlerini paylaşarak iddiaya ilişkin tartışmalara referans sundu.

Rovell tarafından paylaşılan 2002 tarihli haberde, Bryant'ın Sacramento Hyatt'ta kalırken sipariş ettiği cheeseburger ile zehirlendiği belirtiliyor. Söz konusu olayda yerel sağlık departmanının incelemelerine rağmen yanlış bir durum bulunamadığı ve gıda ile ilgili bir sorun olsa birçok insanın rahatsızlanabileceği aktarılıyor. Nitekim o gece otelde 300 hamburger de dahil olmak üzere 1700 yemek servis edilmiş durumda. Kobe'nin burgerının ise direkt odasına götürüldüğü aktarılıyor.

