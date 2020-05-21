21 Mayıs 2020, Perşembe
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Obra bizim Jordan’ımız
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, takımla ve geleceğiyle ilgili konuştu. Başantrenör Obradovic'e övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "O bizim Michael Jordan'ımız ve bu takımın gerçek lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" diye konuştu.
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, takımla ve geleceğiyle ilgili konuştu. Sezon sonu kulüple oturup sözleşmeyi konuşacaklarını belirten Datome, "İstanbul'da kalırsam, çok mutlu olacağım; başka bir takıma gitmem gerekirse de gideceğim" dedi. Obradovic ile çalışmanın mükemmel olduğunu da belirteN Datome, "İnanılmaz bir duygu. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan'ımız ve bu takımın gerçek lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" diye konuştu.
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