21 Mayıs 2020, Perşembe

BASKETBOL

Obra bizim Jordan’ımız

Obra bizim Jordan’ımız
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.05.2020

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, takımla ve geleceğiyle ilgili konuştu. Başantrenör Obradovic'e övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "O bizim 'ımız ve bu takımın gerçek lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, takımla ve geleceğiyle ilgili konuştu. Sezon sonu kulüple oturup sözleşmeyi konuşacaklarını belirten Datome, "İstanbul'da kalırsam, çok mutlu olacağım; başka bir takıma gitmem gerekirse de gideceğim" dedi. Obradovic ile çalışmanın mükemmel olduğunu da belirteN Datome, "İnanılmaz bir duygu. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim 'ımız ve bu takımın gerçek lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta
Datome'den Obra açıklaması! Datome'den Obra açıklaması!
F.Bahçeli eski yıldız sezonu kapattı! F.Bahçeli eski yıldız sezonu kapattı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör