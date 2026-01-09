Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev final maçı saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Her iki takım da müzesine bir kupa daha eklemek isterken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi sahaya çıkaracakları 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri. | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe haberleri