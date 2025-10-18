RAMS Başakşehir tribünlerinden Galatasaray maçı öncesi Filistin'e destek koreografisi!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçında Filistin bayrakları ve pankartlar eşliğinde soykırıma tek bir ağızdan tepki gösterilecek. Karşılaşma öncesinde tribünler Gazze'ye destek için hazırlıkları tamamladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçında tribünde Filistin bayrakları ve pankartları yer alacak. Hazırlanan koreografi ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda tek bir ağızdan soykırıma tepki gösterilecek.