RAMS Başakşehir tribünlerinden Galatasaray maçı öncesi Filistin'e destek koreografisi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçında Filistin bayrakları ve pankartlar eşliğinde soykırıma tek bir ağızdan tepki gösterilecek. Karşılaşma öncesinde tribünler Gazze'ye destek için hazırlıkları tamamladı. İşte detaylar...