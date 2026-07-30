Ferencvaros-Twente maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros, sahasında Hollanda ekibi Twente'yi konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağrur olarak tur şansını zora sokan Twente, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Skor avantajını cebine koyarak taraftarı önünde sahaya çıkan Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Ferencvaros-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!