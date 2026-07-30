PAOK-Dynamo Kiev CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi PAOK, sahasında Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'i konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada rakibine 3-2 mağrur olarak tur şansını zora sokan Dynamo Kiev, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Skor avantajını cebine koyarak taraftarı önünde sahaya çıkan Yunan temsilcisi PAOK ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "PAOK-Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!