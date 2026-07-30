CSKA Sofia-Karabağ maçı ne zaman? Saat, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia, sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor. İlk maçta iki takım da gol bulamazken taraftarı önünde sahaya çıkan Bulgar temsilcisi, kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. Karabağ ise deplasmanda erken gol bulmanın peşinde. "CSKA Sofia-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!