Anderlecht-Hammarby maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Belçika temsilcisi Anderlecht, sahasında İsveç ekibi Hammarby'i konuk ediyor. İlk maçta iki takım da tek golle beraberliği yakalarken taraftarı önünde sahaya çıkan Belçika temsilcisi, kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. Hammarby ise deplasmanda erken gol bulmanın peşinde. "Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!