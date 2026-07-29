Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve takımın oyuncularından Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan: "İlk maçta gördüğünüz gibi kaliteli bir takım Midtjylland. Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız. İlk dakikalarda kontrolü almamız lazım. Biliyoruz ki Midtjylland ilk golü bulmak isteyecek. Sakinleşmemiz lazım maçta. Gol şansları bulunca atmamız lazım, ilk maçtaki gibi değil. Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım, antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunun sebebi budur. Takım da çok kaliteli. Gol yememeliyiz. Savaşacağız. İlk maçtaki gibi değil, şansları bulunca atmamız lazım. Kontrolü almamız lazım. Yeneriz inşallah."

İŞTE ITALIANO'NUN AÇIKLAMALARI:

Perşembe günü bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız, değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de şansımızı denemek, elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz. Umarım biz başarılı taraf oluruz.

İstatistikler çok güzel, çok önemli ama biz maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. Farklı bir maç oldu. Yarın bambaşka bir maç olacak. Rakip 1-0 geride, yarın daha agresif ve atak olacak. Şu anda avantajımız var. Akıllı olmalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız. İlk maçta çok iyi şansları kullanamadık. Soğukkanlılığımız yoktu. Pozisyonlar üretip gol atmak istiyoruz.

İLK 11 TERCİHİ HAKKINDA...



Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kupada mücadele ettim; Avrupa, lig ve kupa. O yüzden rotasyon yapmak zorundaydım. Daha taze oyuncuları kullandım. Amaçlarımdan biri, oynamayanları gruba daha çok dahil etmek isterim. Geçen hafta oynayanlardan büyük bölümü sahada olacak. Yarın sabah son kararımı vereceğim. Bu kararımın ardından, geçen hafta sahada iyi işler çıkaran arkadaşlar tekrar şans bulacak. Umarım bizim için pozitif bir maç olur.

"YÜREKLİ BİR BEŞİKTAŞ HAYAL ETTİM"



Maçı çoğu zaman kafamızda oynarız. Benim kafamda yürekli bir Beşiktaş hayal ettim. Yarın zor olacak. En önemli kelime, denge! Evinde iyi oynayan, fiziksel bir takıma karşı oynayacağız. Yarın en önemli kelime denge olacak. Gol atma şansımız da olabilir. Yarın biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz; şiddetli oyun, kimliğini gösteren bir Beşiktaş istiyoruz. Şu an başlardayız. Bir ev yapıyoruz, her gün yeni bir tuğla koyuyoruz. Bu biraz zaman alacaktır.

Bir aylık çalışmayla bu iş kolay değil. Ben de ne zaman hazır olacağımızı bilmiyorum. Bu bir gerçek, ben gerçeği söylüyorum. Geçen hafta iyi oynadık, kapasitemiz buydu. İnanıyorum ki yavaş yavaş daha da çok gelişeceğiz. Özellikle fiziksel olarak gelişeceğiz. Trossard ve yeni transferler katılacak ve bambaşka bir takım olacağız. Takım ne zaman fiziksel olarak hazır olur bilmiyorum, kimlik ne zaman oturur kestiremiyorum.