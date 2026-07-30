Benfica-St. Gallen maçı CANLI izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Potekiz temsilcisi Benfica, sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağrur olarak tur şansını zora sokan St. Gallen, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Skor avantajını cebine koyarak taraftarı önünde sahaya çıkan Portekiz temsilcisi Benfica ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Benfica-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!