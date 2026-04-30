UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Nottingham Forest, rövanş öncesi avantaj elde etti. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Pereira'nın öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.