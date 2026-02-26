AVRUPA LİGİ | Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç saati, kanalı ve 11'leri!

Avrupa Ligi play-off turunda kritik rövanş maçı Budapeşte'de oynanıyor. Ferencvaros, Razgrad'daki ilk maçta aldığı 2-1 mağlubiyetin rövanşı için sahasında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile karşı karşıya geliyor. Robbie Keane yönetimindeki Macar temsilcisi, bu sezon Champions League ve Avrupa Ligi'nde aynı rakibe karşı aldığı galibiyetlerin motivasyonuyla sahaya çıkacak. Ludogorets ise ilk maçta Son'un attığı golle elde ettiği bir gollük avantajı koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor. Her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olacak bu karşılaşma, Avrupa kupalarındaki geleceğini belirleyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde...