Young Boys-Lyon maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta heyecanı, Young Boys ile Lyon arasında oynanacak önemli mücadeleyle sürüyor. İsviçre ekibi, sahasında kazanarak hem tur umutlarını canlı tutmak hem de puanını 12’ye çıkarmak istiyor. Deplasmanda sahne alacak Lyon ise zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için 3 puanın peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor. Peki, Young Boys-Lyon maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?