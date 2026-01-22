Haberler Galatasaray Haberleri Ömer Üründül’den Galatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası flaş yorum!

Ömer Üründül’den Galatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

"Galatasaray, seyircisinin büyük tezahüratıyla maça çok iştahlı ve pres yaparak başladı. Ancak 4. dakikada dezavantaja düştü. Bu çok önemli bir handikaptı. Çünkü oyunu zorladıkça fiziksel problem de çıkacaktı. Mutlaka kısa sürede skoru dengeye getirme mecburiyeti vardı."

"Rakibin kendi kalesine attığı golle 20. dakikada beraberlik golü geldi. Bundan sonra maç korakor bir mücadeleye döndü. Galatasaray, takım halinde iyi mücadele ediyordu. Barış biraz dikkatli olsa öne de geçebilirlerdi.

İkinci devrede kısa bir bölüm sonra G.Saray, oyuna ağırlığını koymaya başladı. Simeone çok deneyimli bir teknik adam. Son maçını kazanacağını düşünerek 1 puanın altın değerinde olduğunu biliyordu."