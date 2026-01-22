Rangers-Ludogorets maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta sahnesi, Rangers ile Ludogorets arasındaki kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Kendi sahasında galibiyet arayan Rangers, bu maçtan 3 puan çıkararak turnuvadaki ilk zaferini elde etmeyi ve son hafta öncesi iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Ludogorets ise puan hanesini 10’a yükseltip ilk 24 yolunda avantaj yakalamak istiyor. Peki, Rangers-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?