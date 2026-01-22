Malmö FF-Kızılyıldız maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Malmö FF ile Kızılyıldız, kader niteliği taşıyan bir karşılaşmada sahne alacak. Grupta yalnızca 1 puan toplayarak alt sıralara düşen İsveç temsilcisi, kendi sahasında galip gelerek yeniden umutlanmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Kızılyıldız ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor ve alacağı 3 puanla ilk 8 yarışında güçlü bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Malmö FF-Kızılyıldız maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?