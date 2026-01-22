Maçın hemen başında yediğimiz gol, bizi kendimize getirdi. İki takım da orta alanları çok çabuk geçti. Biz de golü bir yan top organizasyonunda bulduk.

Leroy Sane'nin harika ara pasında ceza sahasına sağdan giren Sallai'nin ortasını Marcus Llorente kendi kalesine gönderdi.

Skora eşitliği getirdikten sonra ilk yarının son anlarında Barış Alper'in kaçırdığı bir gol var ki...

Yunus Akgün'ün bu güzel pasının hakkı goldü. Ama Barış kötü bir vuruş yaptı. Atletico Madrid ise kanatları çok iyi kullandı.

Pozisyona girmekte zorlanmadı İspanyol temsilcisi. Özellikle Alvares ile kalemizi yokladılar.

En büyük silahımız Osimhen ise bir türlü markajdan kurtulamadı.

Kurtulduğu anlarda ise final hareketlerinde etkisizdi ilk yarıda.

İlk yarıda ceza sahasında topla buluşmalara baktığımızda Atletico Madrid 26, Galatasaray ise 11 kez buluşmuş.

Diego Simone'nin takımı, La Liga'da savunma performansı ile ön plana çıkan bir ekip.

Ama Şampiyonlar Ligi'nde dün olduğu gibi çok fazla pozisyon veriyorlar.