PAOK-Real Betis maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. haftaya girilirken gözler PAOK ile Real Betis arasındaki kritik randevuya çevrildi. İlk 8 hedefi doğrultusunda hata yapmak istemeyen iki takım da sahaya kazanma parolasıyla çıkacak. Ev sahibi PAOK, taraftar desteğini arkasına alarak galip gelip puanını 12’ye yükseltmeyi planlarken; 14 puanla 4. sırada yer alan Real Betis ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, PAOK-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

PAOK-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak PAOK-Real Betis maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PAOK-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Toumba Stadyumu'nda oynanacak PAOK-Real Betis maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.