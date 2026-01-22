Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından play-off turuna kalma ihtimali yüzde 99 olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar ve Galatasaray ile eşleşme ihtimalleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
Tribünlerin akın ettiği karşılaşma hızlı başladı. Konuk ekip Atletico Madrid mücadelenin 4'üncü dakikasında Giuliano Simeone'nin kafa golüyle öne geçti.
Golden sonra oyunda dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, topla daha fazla oynayarak temkinli bir şekilde hücumlara çıktı. Atletico Madrid ise daha çok kenar ortalarla pozisyon üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine gönderdiği golle eşitliği sağladı: 1-1. Golün etkisiyle seyircisini arkasına alan Galatasaray, rakip kalede bir hayli baskısını arttırsa da ilk yarı 1-1 eşitlikle bitti.
İkinci yarıda Galatasaray, oyunun kontrolünü eline alsa da istediği pozisyonları bulmakta güçlük çekti. Karşılaşmanın belli bölümlerinde Atletico Madrid etkisini arttırırken, Galatasaray savunmada geçit vermedi. Karşılaşmanın son bölümlerinde Galatasaray, mutlak gol fırsatından yararlanamayınca mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla 10 puana ulaşan Galatasaray, 17'nci sıraya yükselerek ilk 24 için avantaj sağladı.
LİG ETABINDA SON MAÇ MANCHESTER CITY
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ardından Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya 1-0'lık skorlarla yenilirken, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için play-off oynama ihtimali yüzde 99 olan Galatasaray'ın, son 24'te eşleşmesi muhtemel rakipleri belli oldu.
Football Meets Data; sarı kırmızılı ekibin, play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipleri açıkladı.
İŞTE O TAKIMLAR VE GALATASARAY'IN EŞLEŞME İHTİMALLERİ:
%15 Newcastle %12 Inter %11 Atlanta %10 Dortmund %9 Sporting %9 Juventus %8 Chelsea %6 PSG %5 Atletico Madrid %5 Tottenham