Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından play-off turuna kalma ihtimali yüzde 99 olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar ve Galatasaray ile eşleşme ihtimalleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)