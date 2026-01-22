Utrecht-Genk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Utrecht ile Genk, büyük önem taşıyan bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi ve tur umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Genk ise 10 puanla bulunduğu 16. sıradan yukarı tırmanmak ve ilk 8 yolunda avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Utrecht-Genk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?