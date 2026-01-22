Bologna-Celtic maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Bologna ile Celtic kozlarını paylaşacak. Kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada ilk 8 hedefini güçlendirmek isteyen Bologna, 11 puanla üst sıraları zorluyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Celtic ise 7 puanla bulunduğu konumdan yukarı tırmanmak ve Avrupa serüvenini sürdürmek istiyor. Peki, Bologna-Celtic maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bologna-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BOLOGNA-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Bologna-Celtic maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BOLOGNA-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Celtic maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-CELTIC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro

Celtic: Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Yang, Maeda, Tounekti