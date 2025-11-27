Rangers-Braga maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta, İskoçya’da oynanacak yüksek tempolu bir mücadeleyle futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Aldığı sonuçlarla beklentilerin oldukça uzağında kalan Rangers, henüz puanla tanışamadığı Avrupa serüveninde artık şeytanın bacağını kırmak istiyor. Öte yandan rakip Braga, bu sezon Avrupa sahnesinde istikrarlı bir grafik çiziyor. Portekiz ekibi, deplasmandan üç puan çıkararak hanesine 12 puan yazdırmak ve üst tura bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Rangers-Braga maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?