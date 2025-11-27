Kızılyıldız-FCSB maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta programının en dikkat çekici mücadelelerinden biri ise Kızılyıldız ile FCSB arasında Belgrad’da sahne alacak. Turnuvaya beklenen başlangıcı yapamayan Kızılyıldız, şu ana kadar topladığı 4 puanla 25. sırada bulunuyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu önemli maçta hedef, 3 puanı alarak yeniden üst sıralara tutunmak. Romanya temsilcisi FCSB cephesinde ise tablo çok farklı değil. İlk dört maçta istikrardan uzak bir performans sergileyen FCSB, bu zorlu deplasmanda galibiyet arayarak puanını 6’ya çıkarıp gruptaki dengeleri değiştirmeyi amaçlıyor. Peki, Kızılyıldız-FCSB maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?