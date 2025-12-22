Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Öncelikle Özkan Sümer'e Allah rahmet eylesin diyorum, beşinci yılı. Beklentim, modum, isteğim: Umarım saha içinde sakatlık olmaz. Zor bir maç. Eksik yakalandığımız bir maç. Ama neticede bir 11'imiz var. Birçok takımda oldu ama bizde etkisi kolay olmuyor. Beklentimiz galibiyet. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Benim dönemimden bu döneme futbol topunun şekli bile değişti. Zaman çabuk geçiyor. İlk yarı açısından iyi noktaya geldik. Eksiklere rağmen, beklediğim duygu istekle oynamak önemli. Sonrasında takımımızda hem içerde hem de dışarda gitmek isteyenler de olabilir. Beşiktaş maçı ve sonrasında süreç çok yoğun yaşanıyor. Umarım bugün 3 puanı alırız ve kazasız bitiririz.