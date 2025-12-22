Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bordo-mavililerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Stefan Savic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli stoper, sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. Savic, 40. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.
Trabzonspor'a Stefan Savic şoku!
Trabzonspor'da Stefan Savic, yaşadığı sakatlığın ardından Gençlerbirliği maçına devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 22.12.2025 - 21:01