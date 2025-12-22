Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bordo-mavililerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Stefan Savic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli stoper, sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. Savic, 40. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.