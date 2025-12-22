Gençlerbirliği-Trabzonspor MAÇI | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligin ilk yarısının son haftasında zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor ile son haftalardaki çıkışını devam ettirmek isteyen başkent ekibi karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...