Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligin ilk yarısının son haftasında zirve yarışını devam ettirmek isteyen Trabzonspor ile son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi amaçlayan başkent ekibi karşı karşıya. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita.
Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Arif, Pina, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.