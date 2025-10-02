Roma-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Roma-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında İtalya temsilcisi Roma, sahasında Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Roma, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Lille ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Roma-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...