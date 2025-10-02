UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Rayo Vallecano, ilk hafta maçında Shkendija'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Shkendija maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İspanya takımı Rayo Vallecano, Kuzey Makedon rakibi Shkendija'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rayo Vallecano - Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Shkendija MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Shkendija maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mohammad Al-Emara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Gidzhenov'un yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Peiman Simani oturacak.