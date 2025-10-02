UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Lausanne Sports, ilk hafta maçında Breidablik'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lausanne Sports - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lausanne Sports - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İsviçre takımı Lausanne Sports, İzlanda rakibi Breidablik'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Lausanne Sports - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lausanne Sports - Breidablik maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Genc Nuza'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Erdall Zasella oturacak.