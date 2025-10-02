Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 4. bölüm full, HD izleme linki!

Veliaht 4. bölümde aile içindeki iktidar savaşı iyice alevleniyor. Derya, babasını saf dışı bırakabilecek sırları keşfederken Timur ile beklenmedik bir işbirliği kuruyor. Selim, abisi Yahya’nın Zaro Ağa ile ortaklığını sorguluyor, Vezir ise Kudret’in güvenini kaybetme korkusuyla mücadele ediyor. Peki, Veliaht yeni bölüm ne zaman? Veliaht 4. bölüm izleme linki!

Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:16

Paylaş





ABONE OL

Veliaht dizisinin 4. bölüm tanıtımı yayınlandı! Derya'nın öğrendiği sırlar, ailede dengeleri alt üst ederken, Timur ve Zülfikar arasındaki gerilim giderek büyüyor. Selim ile Yahya arasındaki hesaplaşmalar ve patlayan silah sesi, Veliaht'ın yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Selim, Yahya'ya olan öfkesini dile getirirken, Vezir'in gizli planları ve patlayan silah sesi merakı artırıyor. Tüm aksiyon dolu sahneler Veliaht'ın 4. bölümünde sizleri bekliyor. Veliaht 4. bölüm izleme linki!

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur'un gelişinin haberi Esenler Otogarı'na bomba gibi düşer. Herkes yıllar sonra ortaya çıkan veliaht Zafer Karslı'yı merak etmektedir. Yahya yıllar sonra Karslı konağına gelir, kendine has tarzıyla aileyi huzursuz eder ve çaldığı paralarla ilgili Zülfikar'ı tartar. Yıllar sonra Derya ile baş başa kaldığında ise geçmişlerinin kapısı hafifçe aralanır. Cennet ve Gülşah arasında yeni bir dostluk filizlenmeye başlar. Reyhan ve Timur ise dışarıda karı-koca rolü yapmaya mecbur kalırlar. Karslı ailesi ve Timur'u, katılmak zorunda oldukları düğünde sürprizler beklemektedir. Timur'un geçmişi peşini bırakmayacaktır.

VELİAHT 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Timur, dostu Yusuf'u rehin alan Vezir'e, onu bırakması için yalvarırken; Vezir ise Yusuf'un Timur'un yerini nasıl öğrendiğini anlamaya çalışıyor. Timur hiç beklemediği bir kimliğin içine sürüklendiğini ve artık geri dönülemez bir yolda olduğunu bildiğinden Yusuf'u korumak için silahı kendi başına doğrulturken yayınlanan ön izlemeyle yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artıyor.

VELİAHT OYUNCULARI

Akın Akınözü-Timur Aslan

Serra Arıtürk-Reyhan Karslı

Ercan Kesal-Zülfikar Karslı

Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan

Hazal Türesan-Derya Karslı

Derya Karadaş-Kudret Karslı

Tansu Biçer-Vezir Yılmaz

Bora Akkaş-Zafer Karslı

Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran

VELİAHT YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATV CANLI YAYIN