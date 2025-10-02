Galatasaray maçında İngiliz golcü Tammy Abraham sahada olacak mı merak ediliyor. Abraham’ın sağlık durumu ve sakatlık gelişmeleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Abraham’ın maçta oynayıp oynamayacağına dair detaylar araştırılıyor. Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Abraham Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar!

ABRAHAM GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milliyet'in haberine göre, Tammy Abraham'ın Galatasaray'la cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbiye yetişme şansının bulunduğu belirlendi.

TAMMY ABRAHAM SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Deneyimli golcü Tammy Abraham'ın omzundaki sakatlık, kulüp tarafından "kronik" olarak nitelendirildi. İngiliz forvet, tedaviye olumlu yanıt verirse Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alabilecek. Abraham, kariyeri boyunca omuz sakatlığıyla sıkça karşılaştı; geçen sezon Milan formasıyla oynarken omuz problemi nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kaldı. Roma'da geçirdiği 2022-23 sezonunda ise iki kez omuz sakatlığı yaşamış, ilkinde 6 gün, ikincisinde ise sadece 4 gün takımdan ayrı kalmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Abraham için derbiye kadar yoğun bir tedavi programı uygulayacak. İngiliz futbolcu, ağrıları azalır ve kendisini hazır hissederse, iğne tedavisiyle büyük maçın kadrosuna dahil edilecek. Ancak Abraham maça yetişemezse, santrfor pozisyonunda El Bilal Toure forma giyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumda sol kanatta büyük olasılıkla Jota Silva'ya şans tanıyacak.