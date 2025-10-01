Fransız efsane Thierry Henry'den Galatasaray'a övgü: Evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılıların zaferi dünya spor gündeminde oldukça geniş yankı uyandırırken, efsanevi Fransız futbolcu Thierry Henry de Cimbom'un zaferini övgü dolu sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)