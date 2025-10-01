Fransız efsane Thierry Henry'den Galatasaray'a övgü: Evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılıların zaferi dünya spor gündeminde oldukça geniş yankı uyandırırken, efsanevi Fransız futbolcu Thierry Henry de Cimbom'un zaferini övgü dolu sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Maç boyu rakibine karşı üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar 16. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galip geldi.
Cimbom'un bu galibiyeti dünya spor gündemini sallarken, Fransız efsane Thierry Henry de Galatasaray hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Çıktığı televizyon programında sarı-kırmızılıların Liverpool karşısında performansını öven Fransız golcü, Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini söyledi.
Efsanevi futbolcu sarı-kırmızılıların performansından bahsederken, "Kesinlikle kazanmayı hak ettiler. Her topta gerçekten son ana kadar savaştılar. Kontra atakları en iyi şekilde oynadılar. Osimhen biraz daha iyi gününde olsaydı ve daha az bencillik yapıp uygun pozisyondaki arkadaşlarını görebilseydi birkaç gol daha atıp maçı erkenden koparabilirlerdi. Ama penaltıyı oldukça iyi kullandı." dedi.
Ayrıca karşılaşma öncesinde de Galatasaray'ın kuvetti kadrosu ve atmosferiyle ilgili olarak "Maçtan önce de Liverpool'u rahatsız edebileceklerini söylemiştim. Onlara hakkını vermek gerekir.Bu takımda oynayan oyunculara bir bak." ifadeleri kullandı.
Thierry Henry, son olarak ise "Galatasaray eğer günündeyse her takıma karşı iyi oynayabilir. Evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir. Bu performansı sürdürüp daha ileriye gidebilecekler mi bilmiyorum. Ancak evlerinde herkese karşı böyle iyi oynayabilirler." diyerek sarı-kırmızılıların potansiyeline vurgu yaptı.