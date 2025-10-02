UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. AEK Larnaca, ilk hafta maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca, Hollandalı rakibi AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

AEK Larnaca - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Daniel Schlager'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Tobias Reichel oturacak.