Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Antalya derbisinde Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de Akdeniz derbisi heyecanı yaşanırken futbolseverler maç öncesi istatistikleri ve iki takımın son durumunu yakından takip ediyor. Ev sahibi Alanyaspor, Antalyaspor'u son lig maçında 2-1 kaybetmiş olsa da tarihinde rakibinden üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı. Joao Pereira yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi bulunmayan turuncu-yeşilliler, bu maçla kötü serisini sonlandırmak istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise rekabetteki son iki maçı kazanmış durumda fakat bu seriyi üç maça çıkarma başarısını henüz elde edemedi. Alanyaspor son beş Süper Lig maçını kazanamazken, Antalyaspor son sekiz karşılaşmanın altısında sahadan mağlup ayrıldı. Alanyaspor-Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ:



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Jo, Ogundu.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Kenneth, Hüseyin, Ceesay, Safuri, Ballet, Storm, Boli.

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başladı.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

👉 Ligde geride kalan 14 hafta sonrasında Corendon Alanyaspor bu maç öncesi 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 14 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

