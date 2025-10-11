Antalyaspor Erol Bulut'u resmen duyurdu!

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'da teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.