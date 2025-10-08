Süper Lig'de kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa eden fakat yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'dan ayrıldığı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Teşekkürler Emre Belözoğlu Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.