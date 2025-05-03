Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2025- 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025- 16:35