Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CORENDON ALANYASPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Richard, Lima, Balkovec, Janvier, Vilhena, Cordova, Hwang, Sporar.
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Cardoso, Talha.
CORENDON ALANYSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.