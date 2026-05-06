Eserinizle gurur duyun!

Maalesef bugünler gümbür gümbür geldi. Beşiktaş, hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu daha bitirdi. Elde var kocaman bir sıfır! İş bilmez yönetimiyle, egolarına yenik düşen Sergen Yalçın! Bir araya getirilmesi imkânsız olan transferlerle, menajerleri zengin eden, kafaları karıştıran tercihlerle RUHSUZ FUTBOLCULAR!



Dün 90 dakika boyunca tel tel dökülen Beşiktaş'ı izlerken inanın çok üzüldüm. Böyle rezalet olmaz! Hepinize yazıklar olsun! Şampiyonlar Ligi finalinden daha pahalı olmasına rağmen tribünleri dolduran vefakâr taraftarı bu kadar üzmeye ne hakkınız var? Olmuyor, olmuyor, olmuyor! Kabul edelim; Beşiktaş size çok gömlek büyük geldi. Tabii ki kazananı tebrik edelim.

Bu yazıyı kaleme alırken çok sinirliyim, yine uykularımız kaçacak! Ama artık yeter! Beşiktaş'a daha fazla yazık etmeyin. Buradan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a sesleniyorum; derhal istifa et! Buradan Başkan Serdal Adalı'ya sesleniyorum; hemen kulübü olağanüstü kongreye götür! Beşiktaş'ın artık kaybedecek değil bir dakikası, bir saniyesi bile yok! Yapamadığınız, yapacak kabiliyetiniz yok! Rahmetli onursal başkanımız Rahmetli Süleyman Seba bugünleri daha yıllar önce görmüş de söylemiş: "Beşiktaş'ı üzmeyin!" Evet beyler! Sportif direktörünüzle, yöneticilerinizle, genel kurulllardaki şakşakçı yandaşlarınızla Beşiktaş için bir kerelik de olsa doğru bir karar alın: Beşiktaş'ı terk edin! Lütfen hemen bugün bu kararı alın; Beşiktaş'ı bitirmeden, Beşiktaşlıları daha fazla üzmeden!