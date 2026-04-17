Sırat köprüsü

Kulübümüzün geçtiğimiz hafta sonu yapılan son divan toplantısında açıklanan Denetim Kurulu raporu benim için sürpriz olmadı. Bu rapor; maalesef Beşiktaş camiası adına maalesef büyük bir şok yarattı. Beşiktaş'ın borçları; sekiz ay gibi kısa bir sürede yaklaşık % 40 artarak 24 milyar TL. seviyesine ulaştı. Üstelik bu rakam son beş ayı kapsıyor ve transfer harcamaları dahil değil. Onları da eklediğimizde, borcun 30 milyar TL.'ye yaklaştığını üzülerek görüyoruz.

Sayın Serdal Adalı'yı daha önce birlikte yöneticilik yaptığımız dönemlerden de tanırım. Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu itibaren; "Futbolu çok iyi biliyorum, kimseyi karıştırmam" yaklaşımıyla hareket etti. Ancak üzülerek görüyorum ki; özellikle de ilk transfer döneminde, kendisi ve yakın çevresiyle birlikte kulüp bütçesinden oldukça yüksek ve gereksiz harcamalar yaptı. Defalarca Bankalar Birliği borcunun kapatılacağını ifade etmesine rağmen bu konuda somut bir adım atılmadı. Aksine, Halkbank'tan 1 milyarın üzerinde yeni kredi kullanıldı. Sportif anlamda ise temennim; Türkiye Kupası'nı kazanmamız ve ligi en az dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılabilmemizdir. Ancak Sayın Başkan'a şunu sormak gerekiyor: Bu kadar büyük harcamalara rağmen ortada bir sportif başarı yoksa, bu harcamalar ne için yapıldı?