Temaslı oynattı

Her iki takımın da sahaya çok iyi yerleşmiş olarak başladığı maçta Trabzonspor ritimli paslarla oyunu geriden kurdu. Başakşehir ise savunmada saha parselasyonu, adam ve alan markajlı oyunu tercih etti. Sık kanat değişikliği ve ortalarla gol aradı. Trabzonspor'un uzun paslarla Onuachu üzerinden yaptığı atak planlarında Onuachu-Onur eşleşmesi sıkıntı yarattı. Pina'nın kanat bindirmeleri etkiliydi. Ceza alanı içine Onuachu'ya yapılan yüksek ortalarda Başakşehir savunmasının merkezinde 1.94'lük Duarte ve Opoku fırsat vermedi.

Az pozisyonlu geçen ilk yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du ama rakip kalede biraz daha etkili olan taraf ise Başakşehir oldu. İkinci yarı kora kor mücadele ve çekişme vardı. Mustafa'nın 40 metre taşıdığı top ve Augusto'ya 'al da at' dediği pas ile gelen gol muhteşemdi. Trabzonspor tam maçı aldım dediği anlarda geriye yaslanmanın bedelini uzatma dakikalarında yediği beraberlik golü ile pahalı ödedi. Alper Akarsu'nun futbolun doğasında olan basit temasları oynatması oyuna tempo kazandırdı. 41'de kornerden gelen topu kafa ile uzaklaştıran Bertuğ'un pozisyonunda ve 70'de Augusto- Opoku pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi devam kararları doğru.

Hakem oyunda olması gereken yerde çıktı gereğini yaptı sonra kayboldu. Temaslı oyuna izin verdi. Oyuncular ve oyun hakemi kabul etti. Maçın keyifli geçmesine katkı sağladı. Pozisyonlarda daha erken deplase olma konusunda çabukluk kazanmasını tavsiye ediyorum. Modern çizgide hakemlik yapan Alper Akarsu bu yönetimi ile övgüyü hak etti. Bravo.